Цены на парковку в аэропорту Алматы останутся прежними

Департамент агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение в адрес АО «Международный аэропорт Алматы» о недопустимости нарушения законодательства в области защиты конкуренции, после чего аэропорт отказался повышать цены на парковку.

«Поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года», - сообщили в ведомстве.

В агентстве по защите и развитию конкуренции отметили, что антимонопольный орган направил письменное предостережение «о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции». После этого международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту Алматы «в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов». Так, парковка от 15 до 60 минут на территории перед аэропортом и на крытом парковочном комплекс будет стоит 600 тенге, от часа до двух будет – 850 тенге, от 12 до 24 часов – 4 200 тенге. Парковка до 15 минут остается бесплатной. На территории южной парковки тариф будет 350 тенге от 15 до 60 минут, от часа до двух – 500 тенге, от 12 часов до 24 – 2 400 тенге.

Таким образом, парковка от 15 до 60 минут на территории перед аэропортом и на крытом парковочном комплекс будет стоить 500 тенге.