Искандер Еримбетов осужден в Алматы на 7 лет

Суд Медеуского района Алматы сегодня вынес приговор бизнесмену Искандеру Еримбетову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он осужден на 7 лет лишения свободы. Приговор зачитал судья Такен Шакиров, сообщает «Радио Азаттык ».

Также осуждены бывший президент компании Sky Servise Михаил Зоров – на 3 года условно, бывший глава совета директоров компании Дмитрий Пестов и бывшая член совета директоров Василина Соколенко – на 4 года и 2 месяца лишения свободы каждый. Пестову и Соколенко, содержавшимся с 4 мая под домашним арестом, мера пресечения изменена на арест с содержанием в следственном изоляторе. После оглашения приговора конвой надел наручники на Еримбетова, Пестова и Соколенко. Между тем Зоров освобожден из-под домашнего ареста.

Судья напомнил, что вынесенный приговор может быть обжалован стороной защиты в апелляционном порядке в Алматинском городском суде или опротестован стороной обвинения в течение 15 суток со дня вручения подсудимым копии приговора.

Отец Искандера Мырзахан Еримбетов заявил, что обжалование приговора – не только право защитников его осужденного сына, но и их «святая обязанность».

Между тем сообщается, что за сегодняшним заседанием и оглашением приговора наблюдал адвокат-правозащитник Джаред Генсер, руководитель американской юридической фирмы Perseus Strategies. В своем комментарии репортеру Азаттыка он заявил, что судья Шакиров откровенно продемонстрировал «непрофессионализм» и «политическую ангажированность».

«Этот суд был насмешкой над демократией. Приговор, скорее всего, был заранее принят. Подобные действия будут иметь международные последствия. Мы будем призывать, чтобы министра внутренних дел Касымова, этого судью привлекли к ответственности», - сказал он после суда.

Председатель совета директоров АО «Конфеты Караганды» и учредитель ТОО «Sky Service» Искандер Еримбетов был задержан 13 ноября 2017 года.

Обвинение в мошенничестве Еримбетову, Михаилу Зорову, Дмитрия Пестову и Василине Соколенко было предъявлено по семи эпизодам на общую сумму свыше 208 млн тенге. По версии следствия, они через компанию Sky Service, используя «необоснованно завышенные тарифы» на перевозки, похитили средства у шести компаний и акимата Жамбылской области. Также Еримбетова обвиняли в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из БТА Банка, по заявлению официальных лиц которого и было начато досудебное расследование.