Япония окончательно прекратит оказывать экономическую помощь Китаю

Правительство Японии в нынешнем финансовом году окончательно прекратит предоставление Китаю льготной государственной экономической помощи, сообщает ТАСС . Помощь оказывалась Китаю с 1979 года и, по мнению Токио, сыграла важную роль в развитии КНР.

Выдача займов и грантов Пекину уже прекращена с 2006 года. А 25 октября в ходе своего визита в Китай премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформирует КНР о полной приостановке других видов помощи и предложит Китаю вести отныне полностью равноправное экономическое сотрудничество, в частности, сообща оказывать помощь развивающимся государствам.

Японское содействие КНР в 1980-1990 годы осуществлялось в основном в виде низкопроцентных государственных займов с длительными сроками погашения, которые шли на развитие инфраструктуры – дорог, морских портов, аэропортов, больниц и т.д., что создало благоприятные условия для массированных инвестиций в экономику Китая со стороны японского частного бизнеса. К настоящему времени Китай получил от Японии низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи на общую сумму около 3,7 трлн иен – более $32 млрд по текущему курсу.