Свыше 720 объектов на 1,5 трлн тенге планируют реализовать в Казахстане в рамках ГЧП

721 объект на 1,5 трлн тенге планируют реализовать в Казахстане в рамках государственно-частного партнерства, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Помимо этого, на данный момент заключено 443 договора на 1,1 трлн тенге.

«По состоянию на 15 октября текущего года заключено 443 договора на общую сумму 1,1 трлн тенге. За 10 месяцев 2018 года заключено 192 договора на сумму 845 млрд тенге. За этот же период введено в эксплуатацию 275 объектов на сумму 142,1 млрд тенге. За 10 месяцев 2018 года – 49 объектов на сумму 29,1 млрд тенге. Дополнительно на различных стадиях подготовки находится 721 объект на 1,5 трлн тенге. Прирост за 10 месяцев 2018 года составил 253 проекта», - рассказал Сулеменов.

В отраслевом разрезе, по его информации, из 449 объектов большинство приходится на сферу образования – это 286 объектов, здравоохранения – 68 объектов, культуры и спорта – 36 объектов.

«В свою очередь механизм ГЧП практически не применяется в таких ключевых сферах, как водоснабжение и водоотведение, туризм», - констатировал министр и попросил госорганы активизировать работу в данном направлении.

«Из вышеозвученных заключенных договоров, - продолжил Сулейменов, - основная доля приходится на регионы. Это 440 объектов ГЧП на сумму 221,1 млрд тенге. Лидерами по количеству заключенных договоров в 2018 году являются город Алматы – 45 проектов, Восточно-Казахстанская область – 33, Костанайская – 25 и Акмолинская области – 24 проекта. Всего объем привлеченных инвестиций на данные проекты составляет 100,6 млрд тенге. Лидерами по объему привлеченных инвестиций в 2018 году являются города Астана и Шымкент, а также Восточно-Казахстанская и Актюбинская области».

В целом, отметил Сулейменов, ГЧП позволило снизить разовую нагрузку на бюджет – это 142,1 млрд тенге по 275 объектам.