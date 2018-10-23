Сагинтаев констатировал отсутствие работы по привлечению иностранных инвестиций

Из-за роста государственных субсидий в ряде регионов «нет работы» по привлечению иностранных инвестиций, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Он предложил в связи с этим рассмотреть в этой сфере вопрос внедрения KPI.

«По итогам 9 месяцев 2018 года отмечен рост по всем ключевым показателям инвестиций. Мы это видим из доклада министра: создаются предприятия, новые рабочие места. Инвесторам на всех уровнях оказывается поддержка, внедряются новые подходы привлечения инвестиций. Тем не менее хочу обратить внимание на следующее. Мы создали все условия для работы с инвесторами. В каждом регионе есть представители Kazakh Invest, есть центры обслуживания инвесторов, создали региональные инвест-штабы. Всем акимам нужно (подходить к этому – V) более ответственно, усилить координацию», - подчеркнул Сагинтаев.

Он напомнил, что акимы должны отвечать за создание комфортных условий для инвесторов.

«По итогам 9 месяцев на 264 млрд должно быть привлечено внешних инвестиций. Как сказал аким Шымкента, по частным инвестициям у него снижение, так как идет рост госсубсидий. На это нельзя ссылаться, если так будем говорить, то будем сидеть и ждать помощи от бюджета», - возмутился глава правительства, отметив, что из 275% инвестиций только 75% занимают иностранные.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась в Актобе и Кызылорде.

«Это говорит о том, что нет работы по привлечению частных инвестиций. Вся работа – получить деньги из бюджета. Прошу на это обратить внимание», - заявил премьер.

Он также отметил, что есть «много недостатков».

«У нас советников много: советники министерств, советники Kazakh Invest, а работа у них общая. Считаю, Аскар Узакпаевич (Мамин, первый вице-премьер – V), по привлечению инвестиций нужно рассмотреть KPI. Из какой страны, с помощью какого посольства пришли инвестиции. Работают только определенные посольства. Во всех других заинтересованности нет», - заключил Сагинаев.