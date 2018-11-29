К 2025 году в Казахстане создадут 1 млн рабочих мест – Сагинтаев

Правительство Казахстана ведет работу по созданию к 2025 году порядка 1 млн рабочих мест, сказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в четверг на Форуме «Будущее рынка труда: новые возможности». При этом он отметил, что в ближайшие 7 лет на рынок труда выйдут около 2 млн выпускников колледжей и университетов, которых нужно обеспечить работой.

«Мы внимательно следим за аналитикой, касающейся вопросов будущего рынка труда, и знакомы с докладами Всемирного банка, ОЭСР, Всемирного Экономического форума, Азиатского банка развития. (…) Казахстан строит открытое общество и открытую экономику. Стратегия нашего развития нацелена на интеграцию страны в топ-30 наиболее успешных государств мира. И мы, безусловно, сталкиваемся с новыми глобальными трендами и вызовами для мирового рынка труда», - отметил Сагинтаев.

Как он перечислил, стремительное развитие цифровизации и технологий, прежде всего, «большие данные», искусственный интеллект и робототехника, меняют структуру рабочих мест, а инновации ведут к появлению новых профессий и новых отраслей. Кроме того, глобализация и технологический прогресс ведут к развитию гиг-экономики, которая уже требует более гибких форм занятости, самозанятости и максимального вовлечения уязвимых групп населения в рынок труда.

«Рынок труда трансформируется. Увеличивается количество так называемых фрилансеров. Расширяются новые форматы: частичная или гибкая занятость, совместная работа, работа из дома, годовой объем часов. Повышается инклюзивность рабочей силы. Растет экономическая активность женщин и лиц с ограниченными возможностями. Все эти новые вызовы – не просто теория. Мир уже сталкивается с ними», - отметил премьер, добавив, что «Казахстан активно формирует свою политику для управления происходящими изменениями и старается вести работу на опережение».

Сагинтаев напомнил, что в начале 2017 года был объявлен курс Третьей модернизации Казахстана, нацеленной на создание новой модели экономического роста, основанной на технологиях и новом качестве человеческого капитала. Правительство разработало Стратегический план развития до 2025 года, призванный обеспечить рост экономики страны темпами, выше роста мировой экономики, в частности, планируется повышение производительности труда на 50%, рост объема несырьевого экспорта до $41 млрд и расширение доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 35%.

«Мы ожидаем, что в ближайшие 7 лет на национальный рынок труда выйдут около 2 млн выпускников колледжей и университетов, и всех их нужно обеспечить качественными рабочими местами. Поэтому, во-первых, мы ведем работу по созданию к 2025 году порядка миллиона рабочих мест. Для этого внедрено проектное управление, создаются рабочие места не только в базовых отраслях, но и на стыке автоматизации и цифровизации производств, внедрения элементов Индустрии 4.0 в промышленности, создания новых перспективных отраслей и сервисной экономики», - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, «правительство внедрило Национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов», главной задачей которой является «упреждающе оценить спрос и предложение на рабочую силу, определить потребность в кадрах и создать систему для их подготовки и переподготовки».

«Сейчас мы активно внедряем рекомендации ОЭСР в области улучшения Национальной системы квалификаций. К 2020 году утвердим порядка 550 профессиональных стандартов во всех ключевых отраслях экономики Казахстана. Для обеспечения занятости мы ввели механизмы управления перетоками трудовых ресурсов, высвобождающихся в результате технологической модернизации. Во всех регионах ведется работа с крупными предприятиями. (…) Для обеспечения занятости и создания рабочих мест правительство реализует программу развития масштабного предпринимательства. На эти цели с начала 2017 года выделено 190 млрд тенге. Это позволило охватить мерами содействия занятости более 1 млн человек, в том числе 430 тыс. человек в этом году. Такая работа будет продолжаться», - сказал Сагинтаев.

Он также отметил работу бизнеса по инвестированию в переобучение своих кадров.

«Сегодня в рамках подготовки к 32-му пленарному заседанию Совета иностранных инвесторов мы с иностранными инвесторами провели промежуточное заседание по вопросам развития человеческого капитала. Мы запускаем совместную Дорожную карту партнерства по развитию профессионально-технического образования. Вместе с такими крупнейшими предприятиями как КНАУФ, ERG, CLAAS, «АрселорМиттал», «Полиметалл», «Русал» и другими – в каждом регионе страны на базе колледжей будут созданы центры компетенций в строительной, горно-металлургической, аграрной и других сферах», - добавил глава казахстанского правительства, отметив, что «партнерство с бизнесом даст импульс развитию человеческого капитала в условиях технологической модернизации и повысит гибкость рынка труда».

Сагинтаев призвал всех инвесторов и работодателей «включиться в эту работу».

«Нам интересна точка зрения экспертов и практиков о том, как должна осуществляться в Казахстане трансформация системы подготовки кадров в условиях Индустрии 4.0, как интегрировать новые формы занятости, адаптировать системы социальной защиты и обеспечить инклюзивность на рынке труда», - заключил премьер.