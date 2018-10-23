Генпрокурора Казахстана избрали на этот пост в ходе внеочередной конференции Федерации в Астане
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Кожамжаров избран президентом Федерации дзюдо Казахстана
фото с сайта kyzmet.gov.kz

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров избран президентом Федерации дзюдо Казахстана, сообщается на сайте Федерации.

«Сегодня в Астане прошла внеочередная конференция Федерации дзюдо Республики Казахстан. В ходе конференции Кожамжаров Кайрат Пернешович был избран президентом Федерации дзюдо Казахстана», - говорится в сообщении.

В свою очередь Кожамжаров пообещал «после ознакомления с деятельностью Федерации, системой и принципами работы» в ближайшее время принять решение «о назначении должностных лиц».

В конференции приняли участие министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Данияр Абулгазин, генеральный директор Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Елдос Рамазанов, директор по развитию Федерации дзюдо Асхат Житкеев, серебряный призер Олимпийских игр Елдос Сметов, Чемпион мира Максим Раков, главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Айдын Смагулов и другие.

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