Кожамжаров избран президентом Федерации дзюдо Казахстана

«Сегодня в Астане прошла внеочередная конференция Федерации дзюдо Республики Казахстан. В ходе конференции Кожамжаров Кайрат Пернешович был избран президентом Федерации дзюдо Казахстана», - говорится в сообщении.

В свою очередь Кожамжаров пообещал «после ознакомления с деятельностью Федерации, системой и принципами работы» в ближайшее время принять решение «о назначении должностных лиц».

В конференции приняли участие министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Данияр Абулгазин, генеральный директор Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Елдос Рамазанов, директор по развитию Федерации дзюдо Асхат Житкеев, серебряный призер Олимпийских игр Елдос Сметов, Чемпион мира Максим Раков, главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Айдын Смагулов и другие.