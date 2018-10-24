Неизвестные отправили посылки с взрывными устройствами в офис CNN, бывшим президентам США

Секретные службы США перехватили несколько подозрительных посылок, которые содержали взрывные устройства и были направлены бывшим президентам страны Обаме и Клинтону, а также в офис телекомпании CNN.

Накануне такая же посылка, по данным источников CNN, была обнаружена на территории дома миллиардера и филантропа Джорджа Сороса в штате Нью Йорк.

Офис CNN был эвакуирован после обнаружения посылки, территория вокруг здания телекомпании сейчас оцеплена.

CNN также сообщает, что во Флориде этим утром эвакуирован офис депутаты Палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман Шульц, которая несколько лет возглавляла национальный комитет партии.

Как ожидается, в ближайшее время мэр Нью Йорка и губернатор штата Нью Йорк проведут брифинг совместно с руководителями полиции.

Президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, однако пока ее не комментировал. Секретные службы также опровергли появившуюся ранее информаци о том, что подозрительная посылка была обнаружена также в белом доме.