Еще двум политикам США отправили подозрительные посылки

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили
подозрительную посылку, похожую на те, которые содержали взрывные
устройства и были адресованы некоторым американским политикам, сообщает «РИА Новости».
«Сотрудники правоохранительных органов отслеживают подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену, которая рассматривается как подозрительная из-за схожих черт с другими посылками», - написал корреспондент телеканала CNN Джим Сьютто написал в Twitter.
Он отметил, что два источника из правоохранительных органов подтвердили телеканалу эту информацию.
Согласно данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в 2020 году.
Между тем ФБР сообщило о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену Максин Уотерс.
«В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Напомним, ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, а также бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. Подозрительные посылки также были обнаружены офисом губернатора штата Нью-Йорк. В результате инцидентов никто не пострадал, все посылки были перехвачены в ходе проверок. По данным полиции, устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Трамп в свою очередь заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки и призвал страну объединиться.
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