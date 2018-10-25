Еще двум политикам США отправили подозрительные посылки

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили подозрительную посылку, похожую на те, которые содержали взрывные устройства и были адресованы некоторым американским политикам, сообщает «РИА Новости» .

«Сотрудники правоохранительных органов отслеживают подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену, которая рассматривается как подозрительная из-за схожих черт с другими посылками», - написал корреспондент телеканала CNN Джим Сьютто написал в Twitter.

Он отметил, что два источника из правоохранительных органов подтвердили телеканалу эту информацию.

Согласно данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в 2020 году.

Между тем ФБР сообщило о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену Максин Уотерс.

«В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, а также бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. Подозрительные посылки также были обнаружены офисом губернатора штата Нью-Йорк. В результате инцидентов никто не пострадал, все посылки были перехвачены в ходе проверок. По данным полиции, устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Трамп в свою очередь заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки и призвал страну объединиться.

