Парламент Казахстана одобрил меморандум с Индией об участии миротворцев в миссии в Ливане

Депутаты сената на пленарном заседании одобрили ратификацию меморандума о взаимопонимании с правительством Индии о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане.

В заключении комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности отмечается, что меморандум предусматривает совместное развертывание вооруженных сил двух государств во Временных силах ООН в Ливане, а также определение политики, процедур и договорённостей между сторонами для планирования и осуществления развертывания, командования и управления, обеспечения казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона.

Согласно меморандуму, Индия в качестве ведущего государства обеспечивает командование, управление и штаб батальона, три стрелковые роты, механизированную пехотную роту, штабную роту и роту обеспечения, в общей сложности 730 военнослужащих. Казахстан в качестве поддерживающего государства предоставляет стрелковую роту в количестве 120 военнослужащих. Общая численность совместного батальона составляет 850 человек.

Казахстанский миротворческий контингент разворачивается со своим личным оружием. Подготовка основной группы личного состава казахстанского миротворческого контингента проводится в Центре миротворческой подготовки ООН в Нью-Дели.

Меморандумом регламентированы вопросы командования и управления, подготовки, ротации, защиты средств связи и информационных систем, медицинского и финансового обеспечения и другие.