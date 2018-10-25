МСХ предлагает запустить проект «100 новых фермеров»

«Мы должны раскрыть потенциальную молодежь, модерновых ребят, не в засаленных кепках, а прекрасно говорящих на нескольких языках, получивших образование, несмотря ни на что работающих в сельской местности, зарабатывающих и получающих прибыль», - сказал советник министра сельского хозяйства РК по связям с общественностью Сакен Калкаманов на Astana Agro Forum-2018.

Кроме того, ведомство предлагает для поднятия авторитета и статуса сельхозработника запустить телевизионное ток-шоу об АПК в прайм-тайм.

Как показывает статистика, ежегодно из аулов Казахстана уезжают тысячи человек.

«В 2017 году 49 795 человек покинули аулы. Это официальная статистика. За 2016 год – 84 тыс. таких было. За первое полугодие только 2018 года – 44 тыс. человек», - сообщил Калкаманов.

По его словам, выпускники сельских школ представляют жизнь на селе как примитивную и бесперспективную, они не видят реальные точки роста нового и прогрессивного в отечественном сельском хозяйстве. Поэтому Минсельхоз намерен сломать этот стереотип – ведомство разрабатывает план мероприятий по поднятию авторитета и социального статуса сельхозработника с девизом «Труд сельского работника превосходит труд горожанина». В частности, в ближайшее время планируется запуск спецпроекта «Аул – ел бесиги» в рамках «Рухани Жангыру», куда войдут мероприятия по воспитанию школьников, их патриотизма, созданию фильмов и сериалов, переподготовке сельских руководителей и работников, работе со СМИ, SMM-продвижению идей.

«Когда парень или девушка с гордостью скажет: «Я из аула», значит прогресс есть, меняется их самоощущение, уважение в своему аулу и своему делу. (...) Природные ресурсы исчерпываются, а созидательный потенциал сельского труженика, подлинного хозяина земли, при должном внимании и поддержке со стороны государства поистине безграничен», - отметил Калкаманов.



