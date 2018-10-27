В Питтсбурге мужчина расстрелял посетителей синагоги

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, мужчина открыл огонь из автомата по посетителям синагоги. Погибли не менее восьми человек, сообщают СМИ.

Он также открыл стрельбу по прибывшим на место происшествия полицейским, двое из них получили ранения. В результате перестрелки стрелявший сам получил серьезные ранения и сдался полиции. Имя стрелка не называется.

Между тем полиция получает звонки от людей, забаррикадировавшихся внутри. Управление общественной безопасности Питтсбурга предупредило, что опасность для людей, находящихся близ синагоги, сохраняется, и рекомендовало жителям не приближаться к месту инцидента.