Снегопады, метели и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане

На всей территории Казахстана 30 октября – 1 ноября ожидается
похолодание, холодные атмосферные фронты, смещаясь на восток, вызовут снегопады и метели, сообщает РГП «Казгидромет».
«Циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сместившиеся с центральных районов России на северные области Казахстана, уже вызвали там осадки. В дальнейшем, перемещаясь через территорию республики на восток, холодные фронты будут вызывать снегопады, метели, гололёд, сильный западный и северо-западный ветер, на юге и юго-востоке ожидаются дожди, переходящие в снег, в горных и предгорных районах 31 октября и 1 ноября осадки предполагаются сильные», - говорится в сообщении синоптиков.
Похолодание ожидается на всей территории Казахстана.
Между тем в прошедшие выходные аномалия температуры воздуха достигала +3+8°С, на юго-востоке и востоке - до +14°С.
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