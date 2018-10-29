Похолодание ожидается на всей территории республики
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Снегопады, метели и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На всей территории Казахстана 30 октября – 1 ноября ожидается похолодание, холодные атмосферные фронты, смещаясь на восток, вызовут снегопады и метели, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сместившиеся с центральных районов России на северные области Казахстана, уже вызвали там осадки. В дальнейшем, перемещаясь через территорию республики на восток, холодные фронты будут вызывать снегопады, метели, гололёд, сильный западный и северо-западный ветер, на юге и юго-востоке ожидаются дожди, переходящие в снег, в горных и предгорных районах 31 октября и 1 ноября осадки предполагаются сильные», - говорится в сообщении синоптиков.

Похолодание ожидается на всей территории Казахстана.

Между тем в прошедшие выходные аномалия температуры воздуха достигала +3+8°С, на юго-востоке и востоке - до +14°С.

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