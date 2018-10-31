В Таиланде до конца года легализуют марихуану

В Таиланде в этом году намерены легализовать узаконить выращивание марихуаны для медицинских и исследовательских целей. Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять предложенные поправки к закону о наркотиках до конца декабря, сообщает ТАСС .

«Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря. Это будет новогодний подарок для всех тайцев», - отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон.

Попытки убрать марихуану из списка незаконных наркотиков осуществлялись в течение долгого времени, напомнил он. По его словам, если предложенные поправки будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент.

Между тем подавляющее большинство общественности поддерживает предлагаемые поправки. В частности, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.

«Мы должны выяснить, как разрешить [эти наркотические растения] использовать в медицинских исследованиях, не оказывая негативного влияния на общество», - считает глава ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай.

Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц. Существует также возможность использования марихуаны для медицинских целей в традиционной таиландской медицине. Как отметил генеральный директор Департамента развития медицины и альтернативной медицины Марут Чхирасеттхасири, у больных раком, испытывающих тошноту как побочный эффект от химиотерапии, марихуана доказала свою эффективность в облегчении этого симптома.

Бывший член национальной комиссии по борьбе с коррупцией Вичха Махакхун считает, что кратом – еще одно лекарственное растение, которое должно быть легализовано. Как он пояснил, многие производители резины на юге страны пьют сок отварного кратома, чтобы повысить уровень своей энергии, поскольку начинают работу на каучуковых плантациях рано утром.