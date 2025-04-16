Промышленное использование конопли хотят разрешить в Казахстане

В рамках нового законопроекта по вопросам исключения излишней регламентации органов внутренних дел, предлагается разрешить промышленное производство конопли. Пока документ одобрен в мажилисе в первом чтении.

«Весь процесс промышленного использования будет контролироваться МВД. Здесь хотелось бы сразу отметить, что речь идет о промышленном производстве конопли. С 19 февраля этот вопрос обсуждается на совете по привлечению инвестиций — речь идет о развитии промышленной конопляной отрасли», — сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса и.о. министра внутренних дел Санжар Адилов.

Он подчеркнул, что промышленная конопля содержит «крайне низкое количество опьяняющего вещества — тетрагидроканнабинола», которая «генетически отличается от марихуаны». По данным комитета по контролю за наркотиками, на сегодня уже выдано четыре лицензии на промышленное производство конопли.

При этом, заверил и.о. министра, промышленная конопля «практически не содержит ТГК — вещества, вызывающего наркотическое опьянение».

«Если мы говорим о выращивании в промышленных целях, то такая конопля не содержит психоактивных компонентов. Для сравнения: дикорастущая марихуана, например, в отдельных регионах может содержать более 15% ТГК. Тогда как в промышленной конопле содержание ограничено на уровне 0,3%, и она классифицируется по коду 01», — объяснил Адилов.

Как представитель правоохранительных органов, он подчеркнул, что такая продукция «не представляет интереса для потребителей наркотиков и для криминальных структур». И полиция «продолжит мониторинг в этой сфере».

Вместе с тем, как пояснили в мажилисе, данная норма предлагается в законопроект для вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны. Уполномоченным госорганом предлагается определить министерство сельского хозяйства, которое будет определять допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли – предположительно до 0,3%. А вопросами переработки технической конопли будет заниматься министерство промышленности.