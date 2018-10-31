Кратковременные риски для обменного курса тенге на 2019 год назвал Акишев

Ситуация с платежным балансом страны станет главным фактором в формировании курса тенге в ближайшие годы. Однако кратковременными рисками для обменного курса будут оставаться неопределенность на мировых финансовых рынках и ухудшение ситуации по курсам валют стран - основных торговых партнеров. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заявил глава Нацбанка Данияр Акишев.

«Национальный банк сохранит режим плавающего обменного курса без установления границ, коридора или других ориентиров. Считаем, что обменный курс будет складываться, в основном, в зависимости от ситуации с платежным балансом страны, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков иностранной валюты на рынок страны. Это позволяет минимизировать внешние шоки и незамедлительно корректировать показатели конкурентоспособности нашей экономики», - сказал Акишев, выступая с докладом в рамках законопроекта «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

По предварительным данным, за 9 месяцев 2018 года произошло значительное улучшение платежного баланса Казахстана. Дефицит текущего счета, который в прошлом году составлял $4,6 млрд, снизился до $0,9 млрд или в 5,4 раза. В III квартале 2018 года дефицит текущего счета составил всего $0,1 млрд, что является самым лучшим показателем за последние годы.

«Мы ожидаем сохранение тенденции уменьшения размеров дефицита текущего счета в ближайшие годы, что предполагает минимизацию негативных факторов для курса национальной валюты. Кратковременными рисками для обменного курса будут оставаться неопределенность на мировых финансовых рынках и ухудшение ситуации по курсам валют стран основных торговых партнеров», - добавил глава Нацбанка.

В целом, напомнил он, на валютном рынке курс тенге с начала 2018 года по 30 октября ослаб на 10,9% до 368,55 тенге за доллар США.

«Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Это укрепление доллара США к валютам развивающихся стран и объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций», - подчеркнул Акишев.