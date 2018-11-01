Казахстанцы смогут следить за расходованием средств на строительство дорог

До конца года в Казахстане запустят интерактивную карту дорог, которая позволит казахстанцам следить за расходованием средств на их строительство по аналогии с интерактивной картой общественного контроля. Об этом, как сообщает «Казинформ» , рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

В рамках диалоговой площадки «Открытость и подотчетность государства - основа современной антикоррупционной политики» Бектенов рассказал о результатах внедрения интерактивной карты общественного контроля.

«При финансовой поддержке посольства Королевства Нидерландов реализован проект «Интерактивная карта общественного контроля». Карта позволяет любому жителю столицы контролировать расходование средств, вплоть до мельчайших подробностей. Согласно нашим рекомендациям доступными стали сведения по поставщикам, выделяемым суммам, срокам строительства, гарантийным обязательствам и другим параметрам», - сказал он.

Бектенов сообщил, что с начала текущего года 55% услуг оказаны в онлайн-режиме, по принципу «одного окна» оказано 23% услуг. Всего без контакта с гражданами оказываются 78% услуг.

«Эти меры призваны сократить уровень коррупции в данной сфере. Наша цель на ближайшие 2 года – оказание 90% услуг в электронном виде, а оставшиеся 10% - исключительно по принципу «одного окна», - заявил он.

При этом Бектенов подчеркнул, что каждый госорган, разрабатывая нормативно-правовые акты, обязан предоставить их на рассмотрение общественности и учесть все замечания.

«В этом году введен 4-й уровень бюджета – местный бюджет утверждается исключительно после обсуждения с местным населением. В итоге бюджет будет планироваться с учетом нужд и интересов жителей каждого региона. Одной из актуальных задач является присоединение Казахстана к международной инициативе Open Governement Partnership», - добавил зампред АДГС.

По его информации, аналогичные карте общественного контроля инструменты планируется внедрить во всех регионах Казахстана.

«До конца текущего года совместно с нацкомпанией «КазАвтоЖол» будет запущена интерактивная карта дорог, которая также сделает доступными все сведения о расходовании средств на строительство дорожной сети. Запущено мобильное приложение «Цифровой агент», которое позволяет оценивать работу государственных органов», - сказал Бектенов.

Как сообщалось ранее, в Астане запустят интерактивную карту общественного контроля, которая позволит мониторить расходование бюджетных средств и в случае «каких-то отклонений» сообщать в антикоррупционное ведомство.