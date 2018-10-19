Жители Астаны смогут мониторить расходование бюджетных средств, «вплоть до мельчайших подробностей». Об этом заявил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на расширенном заседании коллегии ведомства в пятницу. По его словам, скоро они представят интерактивную карту общественного контроля в столице.

«Мы представим интерактивную карту общественного контроля в Астане. Она позволит любому жителю столицы мониторить расходование бюджетных средств, вплоть до мельчайших подробностей. И в случае выявления каких-либо отклонений незамедлительно сообщить нам», - рассказал Шпекбаев.

Кроме этого, в ближайшее время будет презентовано мобильное приложение «Цифровой агент», которое даст казахстанцам возможность онлайн информировать АДГС о качестве обслуживания в различных госучреждениях.

«В начале года мы заявили о проекте «Цифровое Агентство», в рамках которого идет модернизация системы «Е-қызмет», внедрены ID-карты, осуществлен переход на электронный документооборот. Буквально на днях мы презентуем мобильное приложение «Цифровой агент», которое позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать Агентство о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях», - сказал глава Агентства.

Он подчеркнул, что «роль Агентства в процессе совершенствования госуслуг не должна сводиться лишь к формальному выявлению нарушений», что «надо сконцентрироваться на диджитализации работы» и вести пропаганду онлайн-сервисов среди госслужащих и населения.

«Вот это и есть цифровизация в деле. Мы переходим от мониторинга нарушений «постфактум» к максимально оперативному решению проблем граждан. Необходимо, чтобы об этом продукте (о мобильном приложении – V) узнало как можно больше казахстанцев. Олжас Абаевич (Бектенов – зампред АДГС – V), поручаю завершить все работы и осуществить полноценный запуск приложения, а также организовать мероприятия по презентации продукта среди широкой аудитории, в том числе с выездом в регионы», - поручил Шпекбаев.

Он подчеркнул, что необходимо «серьезное внимание» уделять «интеграции информационных систем».

«Сегодня интегрировано 30% информсистем госорганов (130 систем из более 400). До конца года планируется довести этот уровень до 57% (248 систем). При наметившейся тенденции уже в ближайшие два года мы сможем интегрировать все информационные системы, что станет нокаутирующим ударом по бытовой коррупции в сфере государственных услуг», - считет глава Агентства.