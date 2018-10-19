Соответствующую интерактивную карту общественного контроля разработали в АДГС
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Жители Астаны смогут мониторить расходование бюджетных средств
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Жители Астаны смогут мониторить расходование бюджетных средств, «вплоть до мельчайших подробностей». Об этом заявил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на расширенном заседании коллегии ведомства в пятницу. По его словам, скоро они представят интерактивную карту общественного контроля в столице.

«Мы представим интерактивную карту общественного контроля в Астане. Она позволит любому жителю столицы мониторить расходование бюджетных средств, вплоть до мельчайших подробностей. И в случае выявления каких-либо отклонений незамедлительно сообщить нам», - рассказал Шпекбаев.

Кроме этого, в ближайшее время будет презентовано мобильное приложение «Цифровой агент», которое даст казахстанцам возможность онлайн информировать АДГС о качестве обслуживания в различных госучреждениях.

«В начале года мы заявили о проекте «Цифровое Агентство», в рамках которого идет модернизация системы «Е-қызмет», внедрены ID-карты, осуществлен переход на электронный документооборот. Буквально на днях мы презентуем мобильное приложение «Цифровой агент», которое позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать Агентство о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях», - сказал глава Агентства.

Он подчеркнул, что «роль Агентства в процессе совершенствования госуслуг не должна сводиться лишь к формальному выявлению нарушений», что «надо сконцентрироваться на диджитализации работы» и вести пропаганду онлайн-сервисов среди госслужащих и населения.

«Вот это и есть цифровизация в деле. Мы переходим от мониторинга нарушений «постфактум» к максимально оперативному решению проблем граждан. Необходимо, чтобы об этом продукте (о мобильном приложении – V) узнало как можно больше казахстанцев. Олжас Абаевич (Бектенов – зампред АДГС – V), поручаю завершить все работы и осуществить полноценный запуск приложения, а также организовать мероприятия по презентации продукта среди широкой аудитории, в том числе с выездом в регионы», - поручил Шпекбаев.

Он подчеркнул, что необходимо «серьезное внимание» уделять «интеграции информационных систем».

«Сегодня интегрировано 30% информсистем госорганов (130 систем из более 400). До конца года планируется довести этот уровень до 57% (248 систем). При наметившейся тенденции уже в ближайшие два года мы сможем интегрировать все информационные системы, что станет нокаутирующим ударом по бытовой коррупции в сфере государственных услуг», - считет глава Агентства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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