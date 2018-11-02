США намерены ужесточить закон по предоставлению убежища мигрантам

По словам Трампа, благодаря этому плану у мигрантов больше не будет возможности свободно проникать в США незаконным путем, при этом подавая «безосновательные» документы в поисках убежища. Он уточнил, что в плане прописана норма, согласно которой мигранты смогут подавать заявления о предоставлении убежища только в местах въезда в США. Документ может быть принят уже на следующей неделе.

Закон об иммиграции и гражданстве, датированный 1965 годом, гласит, что любой приезжий в Штаты иностранец может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он попал на территорию страны. Однако американский президент считает, что это положение является «лазейкой» для мигрантов.

Ранее Трамп заявил о намерении подписать указ, который отменит автоматическое предоставление американского гражданства родившимся на территории США детям нелегалов или неграждан.