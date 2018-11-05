В большинстве областей республики ожидаются частые осадки
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Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей Казахстана 6-8 ноября ожидается неустойчивая погода с частными осадками, сообщает РГП «Казгидромет».

«По-осеннему неустойчивая с частыми осадками погода ожидается в большинстве областей республики. Осадки, а также туман и гололед будут связаны с атмосферными фронтами, смещающимися с районов Западной Сибири», - говорится в сообщении.

8 ноября в южных и юго-восточных областях республики возможны сильные осадки, преимущественно в предгорной и горной зоне. Температура воздуха будет близкой к средней многолетней.

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