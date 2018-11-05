Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

В большинстве областей республики ожидаются частые осадки
В большинстве областей Казахстана 6-8 ноября ожидается неустойчивая погода с частными осадками, сообщает РГП «Казгидромет».
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