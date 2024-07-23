В состав Тараза включат 14 населенных пунктов

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата Жамбылской области и решения областного маслихата «Об изменении и установлении границ Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области», которым предусмотрено расширение границ города за счет присоединения к нему части территорий двух районов.

В частности, планируется включить в территорию города часть земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 га и часть земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 га, установив границы общей площадью 31 798,0742 га.

Как говорится в пояснительной записке, к Таразу будут присоединены 14 пригородных поселков: с восточной стороны в границы города включаются населенные пункты Акбулым (численность населения – 4 022 человека), Талас (численность населения – 4 879 человек), Кызыл Жулдыз (численность населения – 6 342 человека); с северной стороны – Коныртобе (численность населения – 484 человек), Шайкорык (численность населения – 4 282 человека), Танты (численность населения – 214 человек). С западной стороны в границы города будут включены села Бектобе (численность населения – 3 292 человека), Кызылшарык (численность населения – 1 315 человек); с юга – село Кемел Турксиб (численность населения – 2 974 человека), Пригородное (численность населения – 6 293 человека), Жалпактобе (численность населения – 9 836 человек).

Отмечается, что изменение проектных границ города будет способствовать «формированию новой концепции расселения населения»: малоэтажной и среднеэтажной застройки – в центральной части города, среднеэтажной и высотной застройки – в северной, северо-западной и северо-восточной частях города, малоэтажной – в южной части.

«Увеличение площади города Тараз позволить обеспечить жильем граждан состоящим на очереди для получения квартир и земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов», - отмечается в пояснительной записке.

На присоединяемых территориях планируется развивать производственные мощности, так как на сегодня отсутствие свободных площадей не позволяет удовлетворить предложения от инвесторов по строительству различных производственных объектов.

«Таким образом, предусматривается увеличение площади территории города с 18 787,0 га (на исходный год) до – 31 798,7 га с населением 573 тыс. человек», - указывается в документе.

Численность населения города Тараз, по данным Бюро национальной статистики на 1 января 2023 года, составляет 422,8 тыс. человек.

Документ будет находиться на обсуждении до 5 августа.