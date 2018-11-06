Казахстан надеется улучшить показатели в рейтинге Doing business

Казахстан планирует улучшить свои показатели в рейтинге Doing Business, в котором в 2019 году занимает 28 место среди 190 стран. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, способствовать повышению рейтинге страны будет новый законопроект по улучшению бизнес-среды, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

«У нас показатели и достижения неплохие, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Глава государства в этом году подписал более 1000 поправок в законы, нужно создать благоприятные условия для динамичного развития бизнеса. Подготовлен пакет законодательных поправок по улучшению бизнес-среды, он находится на рассмотрении в парламенте. Надеемся, что до конца года он будет рассмотрен, надеемся, что наши индикаторы на следующий год будут еще лучше по сравнению с этим», - заявил Сагинтаев.

В этой связи он дал поручение министру национальной экономики Тимуру Сулейменову совместно с заинтересованными органами обеспечить прохождение необходимых законов в парламенте до конца года.