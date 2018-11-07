ОБСЕ рекомендовала Казахстану доработать Уголовный кодекс

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир считает, что в Казахстане нужно доработать две статьи уголовного кодекса, чтобы они соответствовали стандарту Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – это статьи «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и «Распространение заведомо ложной информации, сообщает Sputnik Казахстан .

«Я думаю, что в Казахстане нужно улучшить доступ к информации. Этот аспект мы обсуждали с представителями правительства. В статьях 174 и 274 уголовного кодекса даются широкие определения. Да, с одной стороны, надо бороться с призывами к ненависти, но статьи требуют доработки, чтобы соответствовать стандартам ОБСЕ», - сказал Дезир в кулуарах XX Центрально-Азиатской медиа-конференции ОБСЕ.

Он добавил, что ОБСЕ готова дать Казахстану юридические консультации, чтобы улучшить законодательство.

Вместе с тем Дезир сообщил, что они также обсуждали с казахстанской стороной ситуацию с Ratel.kz и Forbes Kazakhstan и запрет на право заниматься журналистикой Жанболату Мамаю.

Выступая на конференции Дезир заявил, что журналисты в Центральной Азии работают в страхе и под давлением, а также боятся информировать о коррупции и высказывать некоторые взгляды.

Между тем министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев не согласился с тем, что казахстанское законодательство трактуется двусмысленно и помогает преследовать СМИ. По его словам, у журналистов ест возможность подойти и получить ответ, а это «один из индикаторов свободы слова».

«Я ведь сейчас стою перед вами. У вас есть возможность задать мне вопрос. Поэтому мы проводим такие конференции в Астане, встречи с ОБСЕ для рекомендаций», - сказал Абаев.

В апреле в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan провели обыски, в офисе Ratel изъяли документы и компьютеры. Обыски также прошли в квартире покойного журналиста Геннадия Бендицкого. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову, также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова. В полиции Алматы заявляли, что представители СМИ в процессуальном порядке не задерживались, а были доставлены в органы внутренних дел для допросов. 28 мая суд запретил деятельность интернет-портала Ratel.kz.

Казахстанского журналиста Жанболата Мамая обвинили в легализации денег беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова. В прошлом году суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам ограничениям свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на три года.