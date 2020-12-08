Миссия БДИПЧ/ОБСЕ изучит новые правила работы наблюдателей на выборах в Казахстане

Миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) изучит новые правила работы наблюдателей на парламентских выборах, которые закреплены в постановлении Центральной избирательной комиссии республики, заявил глава миссии Ярослав Домански.

Во вторник в столице Казахстана наблюдатели из Офиса ОБСЕ по демократическим институтам и правам человек (БДИПЧ) провели пресс-конференцию по случаю начала работы наблюдательной миссии на парламентских выборах. В ходе мероприятия представитель общественного фонда «Еркіндік қанаты» попросил миссию обратить внимание на постановление ЦИК Казахстана, которое затрагивает работу наблюдателей на избирательных участках. В частности, направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан. Кроме этого, постановление подразумевает запрет для наблюдателей проводить онлайн-трансляцию с избирательных участков.

«Функция наблюдателя – наблюдать за выборами в день голосования на конкретном избирательном участке. Освещение и транслирование хода выборов являются функцией средств массовой информации», - говорится в постановлении ЦИК.

Фото-, аудио- и видеозаписи наблюдатели могут производить только из определенной зоны.

«Мы знаем, мы слышали о последних событиях, связанных с наблюдением гражданами, а также касательно других элементов, которые вы только что упомянули», - сказал Домански, обращаясь к представителю фонда «Еркіндік қанаты».

По словам Домански, миссия только прибыла в страну и намерена провести первые встречи во вторник после обеда.

«Мы как организация БДИПЧ поощряем роль наблюдения со стороны граждан. Мы считаем, что их деятельность представляет особое значение в рамках любых демократических избирательных процессов. Мы только приехали, у нас будут проходить важные встречи, и мы охватим данные вопросы со всеми сторонами, с которыми мы будет встречаться», - сказал Домански.