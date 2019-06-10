Массовые задержания и аресты в Казахстане подрывают репутацию страны – БДИПЧ/ОБСЕ

Протесты, которые подавляются правоохранительными органами Казахстана, массовые задержания людей глубоко подрывают авторитет казахстанских властей и могут значительно повлиять на репутацию страны, заявили на брифинге в понедельник главы миссий по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ.

«Нужно отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли вчера в крупных городах, были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным задержаниям. Такие события глубоко подрывают (авторитет властей – V), и чрезмерная реакция может значительно повлиять на репутацию страны», - сказал специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Он добавил, что ожидания народа Казахстана высоки и выразил надежду, что «новый президент будет внедрять демократический институт, реализовывать социальные реформы, развивать гражданское общество в соответствии с соцобязательствами».

Как отметила глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Уршула Гацек, они до сих пор получают отчеты о новых арестах, которые были проведены сегодня, а также о «быстрых судах, которые прошли в центрах задержания».

«Такое сообщение приходит постоянно. Но до этого, до дня выборов, в выборный период, было много задокументировано случаев арестов, наложения штрафов на активистов и протестующих», - добавила она.

Глава миссии также сообщила, что миссия останется в Казахстане еще на одну неделю, чтобы посмотреть, как будет проходить процедура урегулирования жалоб.

«Миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами остается еще на одну неделю, потому что мы хотим увидеть, как будет проходить процедура урегулирования жалоб, которая проходит на данный момент. Мы не может предположить, что произойдет с жалобами, и каким образом их будут обрабатывать ближайшие дни», - сказала она, добавив, что несмотря на эффективную организацию «администрирования выборов», они «наблюдали значительные отклонения по всей стране, включая идентификацию подписей и так далее».

«Подсчет голосов негативно оценила половина наших наблюдателей», - подчеркнула Уршула Гацек.

В свою очередь руководитель делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Кинер Неллен подчеркнула, что несмотря в основном на спокойное голосование вчера, «массивные аресты и мирные демонстрации на улицах, включая журналистов, нарушали конституциональную, гарантированную свободу собрания и свободу слова».

«Более того, юридическая система и законная среда по СМИ содержит много ограничительных положений, таких, как криминализация деформации и оскорбление, и санкции распространения несоответствующей информации составляют до 7 лет лишения свободы. Такие положения представляют собой значительную обеспокоенность, поскольку эффективно ограничивают свободу слова и могут привести к самоцензуре журналистов в стране», - сказала она.

«Те фотографии, которые мы видели вчера, и прямое наблюдение митингов. Мы надеемся, что не увидим больше такого никогда ни в одной стране. Мы можем только призвать заинтересованные стороны, лица и ассоциации прийти к диалогу ненасильственными методами, сесть за стол (переговоров – V). И пока мы слушали и читали, избранный президент Казахстана настоятельно предлагал диалог в рамках своей предвыборной кампании. Поэтому дверь остается открытой. Пожалуйста, прекратите насилие», - призвала руководитель делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.