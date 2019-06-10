Миссия БДИПЧ/ОБСЕ о выборах: Казахстану необходимы значительные политические реформы

Несмотря на потенциал внеочередных президентских выборов Республики Казахстан стать силой политических изменений, пренебрежение основными правами, включая аресты мирных протестующих, и многочисленные нарушения в ходе голосования в день выборов едва ли продемонстрировали уважение к демократическим стандартам. К такому заключению пришли международные наблюдатели из Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

«Эти выборы представляли собой важный момент для общества Казахстана, так как первый президент (Нурсултан Назарбаев – V), долгое время находившийся у власти, впервые не принимал участия. Хотя было семь кандидатов, включая впервые женщину, выборы продемонстрировали, что необходима подлинная демократическая консолидация и значительные политические, социальные и правовые реформы. Новый президент и власть должны использовать эту возможность, усилить доверие к институтам и соответствовать ожиданиям граждан. ОБСЕ готово тесно сотрудничать с Казахстаном в этом направлении ради продвижения вперед», - отметил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ, подготовка к выборам была хорошо организована, было зарегистрировано рекордное число кандидатов, которые, по сути, представляли политическое разнообразие. Однако во время кампании «выражалось мало критических взглядов», а «выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере», отмечают наблюдатели и подчеркивают, что «нарушения в день выборов и пренебрежение формальными процедурами означали, что честный подсчет голосов не гарантирован».

Кроме этого, международные наблюдатели в курсе того, что госслужащих и студентов власти вынуждали принимать участие в предвыборных мероприятиях и голосовать за действующего президента. Они отмечают, что «такие действия размыли границу между партией и государством и вызывали обеспокоенность о возможности граждан свободно изъявлять свою волю».

«Хотя количество кандидатов должно было предоставить политическое разнообразие, внеочередным президентским выборам Республики Казахстан недоставало подлинного плюрализма», - заявила глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Уршула Гацек.

Кроме этого, обеспокоенность миссии вызвало ограничение свободы собрания и политического выражения до и во время кампании, «когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают», что «противоречит обязательствам Казахстана по утверждению демократических принципов, принятых более двух десятилетий назад». Наблюдатели отмечают, что «ограничения конституционных свобод собрания и участия в объединениях, и право на участие в политической жизни вместе с серьезными недостатками правовой базы затруднили проведение демократических выборов».

«Большинство предыдущих приоритетных рекомендаций остаются неучтенными. Хотя свобода выражения и право на доступ к информации гарантированы Конституцией, они также ограничены законодательством. Доступ к веб-сайтам и социальным сетям был часто заблокирован, тем самым сдерживая возможные публичные дискуссии. Обширное освещение действующего президента в СМИ и поддержка его кандидатуры его предшественником не предоставили равных условий всем кандидатам. Это ограничило возможность избирателей сделать информированный выбор», - подчеркивается в сообщении.

Международная миссия по наблюдению за внеочередными президентскими выборами состояла из 339 наблюдателей из 40 стран, включая 290 экспертов, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, направленных БДИПЧ, и 49 парламентариев и секретариата от ПА ОБСЕ.