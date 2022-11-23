США призвали Казахстан выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ в отношении будущих выборов

Государственный департамент США согласен с выводами миссии БДИПЧ/ОБСЕ о проведенных в Казахстане президентских выборах и призвал власти страны выполнить рекомендации в отношении будущих выборов, в том числе парламентских в следующем году.

«Соединенные Штаты согласны с предварительными выводами миссии наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентских выборах и приветствуют их присутствие в Казахстане. БДИПЧ установило, что, несмотря на то что день выборов был спокойным и процедуры голосования в основном соблюдались, выборы проходили в условиях отсутствия значимой политической конкуренции и продолжающихся ограничений свободы выражения мнений и мирных собраний», - говорится на сайте Госдепа.

В этой связи Соединенные Штаты призывают правительство Казахстана полностью выполнить рекомендации БДИПЧ в отношении будущих выборов, включая предстоящие парламентские выборы в 2023 году.

При этом США рассчитывают на сотрудничество с переизбранным президентом Касым-Жомартом Токаевым и его правительством «для достижения общих целей» и заявили вновь о своей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана, которые являются основой партнерства стран на протяжении более 30 лет.

Кроме этого, США призывали власти Казахстана полностью реализовать предложенные ранее Токаевым реформы на благо всего народа страны.

В понедельник в ходе пресс-конференции глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что больше половины наблюдателей миссии оценили подсчет голосов на выборах президента Казахстана как «плохо» и «очень плохо», так как есть вопросы по честности подсчета бюллетеней. В целом же, по ее заявлению, внеочередные выборы в стране прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции. В заявлении миссии, опубликованном на сайте, говорится, что отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний. Поэтому ОБСЕ призывает власти продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами и их имплементацией. Несмотря на то что Конституция, закон о выборах и другое законодательство, связанное с выборами, претерпели ряд изменений, предыдущие рекомендации БДИПЧ остаются невыполненными, а нормативно-правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов.

Однако МИД Казахстана обрушилось с критикой на наблюдателей миссии, назвав их оценку прошедших 20 ноября президентских выборов предвзятой и необъективной. Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии «ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики», считают в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что «в деятельности группы наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона», а заявление миссии по своему содержанию «свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание».