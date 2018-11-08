Церемония вручения прошла на Чемпионате мира-2018 в Ашхабаде
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Казахстанскому тяжелоатлету Денису Уланову вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016
фото с сайта olympic.kz

На Чемпионате мира-2018 по тяжелой атлетике в Ашхабаде казахстанскому спортсмену Денису Уланову вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016, которая проходила в Рио-де-Жанейро, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета. На Олимпиаде-2016 Уланов занял 4 место, но бронзового призера Игр Габриэля Синкраяна уличили в допинге.

На Олимпийских играх в Рио Уланов завершил выступление в весовой категории до 85 кг на четвертой строчке. В сумме ему удалось поднять 390 кг. Ровно столько же было и в активе румына Габриэля Синкраяна. Казахстанец уступил только за счет более тяжелого личного веса. Позже стало известно, что допинг-тест Синкраяна оказался положительным, румынский штангист получил дисквалификацию, а его олимпийский результат был аннулирован. Таким образом, бронзовая медаль официально отошла Денису Уланову.

«Награда дошла до своего законного обладателя спустя более чем два года. НОК Казахстана направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением провести церемонию на мероприятии IWF. В итоге МОК и IWF утвердили дату проведения вручения награды награждения на 7 ноября 2018 года во время проведения чемпионата мира. Вручал медаль глава Международной федерации тяжелой атлетики и член МОК Тамаш Аян», - сообщили в НОК.

Между тем на текущем ЧМ Уланов выступил в группе В весовой категории до 89 кг. Будучи травмированным, ему удалось поднять в сумме 352 кг, он занял 14 место. Однако, несмотря на показанный результат, Уланов считается одним из фаворитов Олимпиады-2020.

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