К 2020 году в МФЦА будет зарегистрировано 500 компаний, напомнил он
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Количество иностранных компаний в МФЦА к 2020 году будет доминирующим – Келимбетов
фото владимира третьякова

Количество зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана» компаний к 2020 году составит 500, при этом количество иностранных компаний будет доминирующим, сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Мы для себя ставим амбициозную задачу, что в этом году порядка 100 компаний должны быть зарегистрированы в МФЦА, в следующем году мы ожидаем порядка 250 компаний, и до конца 2020 года - 500 компаний»,- цитирует Келимбетова «Казинформ».

При этом в текущем году ожидается присутствие 70% казахстанских компаний и 30% - международных, уточнил он. В следующем году в МФЦА будут представлены 50% казахстанских и 50% международных компаний, а в 2020 году, при благоприятном развитии событий в мировой экономике, по информации Келимбетова, количество иностранных компаний будет доминировать.

В основном, по его словам, зарегистрированные компании представляют финансовый сектор Казахстана.

«Это институты, так или иначе связанные с финансовой индустрией. Это классические направления, которых мы придерживаемся, как правило, это рынки капиталов, сообщества брокеров, это исламские финансы, «зеленые» финансы, классическое страхование и другие направления, которые будут по принципу лего присоединяться к той структуре, которую мы создаём»,- перечислил управляющий МФЦА.

2 июля текущего года Келимбетов сообщал, что в МФЦА уже зарегистрировано 55 компаний.

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