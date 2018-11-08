По итогам Совета принята совместная декларация
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Ситуацию в мире обсудили на совете коллективной безопасности ОДКБ
ФОТО пресс-службы президента РФ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в Астане в четверг. В ходе брифинга для СМИ он сообщил, что стороны обсудили ситуацию в мире, приняли совместную декларацию и наметили планы на будущее.

«Были рассмотрены практически все вопросы взаимодействия государств в интересах безопасности наших стран. Состоялся конструктивный обмен мнениями по основным направлениям развития ОДКБ, актуальным проблемам международной региональной политики, мы обсудили, подведены итоги выполнения приоритетов председательствования Казахстана в организации. Благодаря слаженной и совместной деятельности были достигнуты результаты по каждой из поставленных задач. В целом даны высокие оценки проведенной нами работы», - сообщил Назарбаев.

По его словам, сегодня приняты важные решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках ОДКБ и совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности.

«Мы обсуждали складывающуюся политическую, экономическую ситуацию в мире, ситуацию в экономике, все сложности которых есть в регионе, особенно с южной части, с Афганистана. По всем этим вопросам были приняты решения», - заверил он.

Главным политическим документом, принятом на саммите, по мнению президента Казахстана, является итоговая декларация, которая «отражает планы и задачи организации на предстоящий период».

«Принято заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций. Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнеров ОДКБ и наблюдателей при ОДКБ. Подписан соответствующий документ, мы будем изучать потенциально-желающих стать наблюдателями при ОДКБ и будем принимать решение», - заверил глава государства.

Вместе с тем утверждены планы действия по развитию системы противодействия незаконной миграции, а также план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.

«Председательство ОДКБ на следующий межсессионный период переходит Кыргызской Республике. Уверен, что оно пройдет на высшем организационном уровне и внесет существенный вклад в дальнейшее всестороннее развитие нашей организации. Мы все будем помогать в этом деле», - пообещал Назарбаев.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков добавил, что в ходе сессии руководители государств обменялись мнениями и обсудили широкий круг проблем мировой и региональной безопасности.

«Это был один из основных вопросов, который выносился на обсуждение и в узком составе. Главы наших государств очень много времени уделили детальному обсуждению этого вопроса. Были приняты соответствующие договоренности и были соответствующие указания по активизации работы в формате ОДКБ по направлению противодействия всему спектру вызовов и угроз», - рассказал он.

Большое внимание было уделено амбициозным приоритетам, взятым на себя казахстанской стороной на период председательствования.

«Сегодня констатировано главами государств и всеми участниками, СМИД, СМО, КССБ, что эти приоритеты были успешно выполнены. И реально на территории Казахстана мы провели очень много практических мероприятий. Я должен сказать, что все мероприятия, которые проходили – это и учения, и специальные операции, и сборы, и командно-штабные тренировки, они были проведены на очень высоком уровне, имели свои определенные результаты и эффективность в укреплении потенциала», - заявил Семериков.

Он также сообщил, что главы государств рассмотрели и подписали целый пакет документов по нормативно-правовому оформлению института партнерства при ОДКБ и института наблюдателя, что даст организации «дальнейший импульс по работе с третьими странами уже более целенаправленной и конкретной».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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