Мир за ночь 8-9 ноября 2018 года

ФРС США сохранила базовую ставку, Саудовская Аравия допустила роспуск ОПЕК, американцы устроили митинг у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора, а полиция обнаружила следы кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции. Тем временем вещи Стивена Хокинга продали на аукционе почти за $1,6 млн, в Италии объявили режим ЧП из-за непогоды, а Google обновляет свою политику на фоне скандала вокруг домогательств

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне ​2-2,25%, сообщает РБК. Решение не поднимать ставку объяснено сохраняющимися и ожидаемыми условиями на рынке труда, инфляцией, которая сохраняется около намеченного уровня в 2%, а также сбалансированными рисками экономического развития. До этого ставка поднималась три раза за год, сейчас ее уровень – самый высокий с 2008 года. До ​2-2,25% ФРС подняла базовую ставку в конце сентября. В сентябре ожидалось, что ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжиться в 2019-2020 годах. Прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находился на отметке в 3,13%, на 2020 год – 3,4%.

Власти Саудовской Аравии заказали провести исследование о возможном роспуске ОПЕК. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal, исследование будет проходить на фоне подготовки США антикартельного законопроекта под названием NOPEC, целью которого является наделение американских судов полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес членов ОПЕК, а также стран-участников картельных сговоров на рынке нефти. Глава Исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Семински заявил, что «в королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно». Кроме того, «NOPEC никак нельзя игнорировать». На данный момент вопрос о роспуске ОПЕК всерьез не обсуждается. Однако Эр-Рияд подвергает сомнению оправданность существования картеля на фоне того, что Саудовская Аравия и Россия вдвоем могут оказывать достаточное влияние на рынок нефти.

Сотни американцев устроили митинг у Белого дома в связи с отставкой генпрокурора США Джеффа Сешнса, сообщает «РИА Новости». Многие американцы обеспокоены, что после того, как президент Дональд Трамп уволил генпрокурора страны, он сможет свернуть проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование. Митингующие требуют защитить спецпрокурора и его расследование по России. К Белому дому протестующие пришли с плакатами «Расследовать Трампа», «Импичмент 45» (Дональд Трамп – 45-й президент США), «Остановите Трампа» и другими. В среду президент США отправил в отставку генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп неоднократно критиковал Сешнса за то, как тот руководил министерством юстиции, а также за то, что он самоустранился от «российского расследования». Расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Турецкая полиция обнаружила следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом, как пишет РБК, телеканалу Al Jazeera рассказал источник в генпрокуратуре Турции. По версии ведомства, эти химические вещества использовались для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции. Взять образцы с колодца турецкие правоохранительные органы смогли во время первого визита в резиденцию в октябре. Кроме того, образцы, взятые из канализационной и дренажной системы возле резиденции, также показали наличие кислоты.

Печатную версию докторской диссертации британского астрофизика Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных» продали на аукционе за $767 тыс., изначально ее цена была втрое ниже, пишет «Коммерсантъ». Также на аукционе продали кресло-коляску ученого за $390 тыс., коллекцию медалей и наград ученого – за $389 тыс. Доходы от продажи лота направят фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона. Все экспонаты были согласованы с Хокингом ранее и планировались на продажу с начала 2017 года, когда ученый пригласил представителей аукционного дома для обсуждения будущего его архива и некоторых личных вещей.

В 11 областях Италии введен режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий непогоды, сообщает «РИА Новости». Это весь север страны, острова Сардиния и Сицилия, а также центральные области, расположенные на западном побережье Апеннинского полуострова. Совет министров выделил на мероприятия по ликвидации последствий стихии 53,5 млн евро, ожидается поступление еще 200 млн евро. Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, обрушилась на многие районы Италии 26-27 октября. «Красны» (высший) уровень метеоопасности объявлялся в пяти областях на севере страны. Жертвами стихии, по последним данным, по всей стране стали 32 человека.

Google обновляет свою политику на фоне скандала вокруг обвиненных в сексуальных домогательствах топ-менеджеров. Как сообщает ТАСС, компания обещает предоставлять более подробную информацию о расследованиях случаев сексуальных домогательств и их результатах. Также дела о домогательствах внутри Google будет рассматривать арбитражный суд. Сотрудники будут наказываться за отказ от прохождения тренингов по предотвращению домогательств на рабочих местах. В конце октября стало известно, что Google уволила 48 сотрудников за два года из-за обвинений в сексуальных домогательствах.