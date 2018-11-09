SCAT предупредил экипажи Boeing-737 о возможных проблемах с самолетом

Авиакомпания SCAT получила от корпорации Boeing инструкции, как действовать экипажам в случае возникновения нештатной ситуации с самолетом Boeing-737 МАХ 8. Как сообщает Комитет гражданской авиации, SCAT в апреле этого года приобрел воздушное судно данного типа, в котором выявлены проблемы, предварительно, ставшие причиной крушения самолета в Индонезии.

«7 ноября корпорация Boeing, производитель самолетов Boeing-737 МАХ 8, опубликовала информационный бюллетень, связанный с недавней катастрофой самолета авиакомпании LION AIR в Индонезии. В Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing-737 МАХ в апреле этого года», - говорится в сообщении КГА.

Бюллетень содержит необходимую информацию для экипажей о признаках нештатного срабатывания системы балансировки самолета, а та же краткие инструкции, как действовать в случаях обнаружения данной проблемы. Boeing отмечает, что данный дефект может проявиться только в режиме штурвального (ручного) управления самолетом и сопровождается самопроизвольным переходом самолета в пикирование (нос вниз). Действия по парированию нештатной работы системы доступны для экипажей любой квалификации и не требуют от пилотов наличия специальных навыков.

«Авиакомпания SCAT немедленно после получения информации разослала необходимые инструкции экипажам данного типа самолета. Комитет гражданской авиации МИР РК ожидает получения аварийной директивы от Boeing в ближайшее время», - отметили в КГА.

В настоящее время ограничения по эксплуатации воздушного судна данного типа корпорация Boeing и другие страны не вводили.

Ранее сообщалось, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии намерен отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

29 октября Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Власти Индонезии продлили поиск жертв из-за того, что множество тел остаются на дне моря. На данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв падения самолета, из которых опознано лишь 7.