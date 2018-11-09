Авиакомпания приобрела Boeing-737 МАХ, в котором выявлены проблемы, в апреле этого года
  • 240
SCAT предупредил экипажи Boeing-737 о возможных проблемах с самолетом
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Авиакомпания SCAT получила от корпорации Boeing инструкции, как действовать экипажам в случае возникновения нештатной ситуации с самолетом Boeing-737 МАХ 8. Как сообщает Комитет гражданской авиации, SCAT в апреле этого года приобрел воздушное судно данного типа, в котором выявлены проблемы, предварительно, ставшие причиной крушения самолета в Индонезии.

«7 ноября корпорация Boeing, производитель самолетов Boeing-737 МАХ 8, опубликовала информационный бюллетень, связанный с недавней катастрофой самолета авиакомпании LION AIR в Индонезии. В Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing-737 МАХ в апреле этого года», - говорится в сообщении КГА.

Бюллетень содержит необходимую информацию для экипажей о признаках нештатного срабатывания системы балансировки самолета, а та же краткие инструкции, как действовать в случаях обнаружения данной проблемы. Boeing отмечает, что данный дефект может проявиться только в режиме штурвального (ручного) управления самолетом и сопровождается самопроизвольным переходом самолета в пикирование (нос вниз). Действия по парированию нештатной работы системы доступны для экипажей любой квалификации и не требуют от пилотов наличия специальных навыков.

«Авиакомпания SCAT немедленно после получения информации разослала необходимые инструкции экипажам данного типа самолета. Комитет гражданской авиации МИР РК ожидает получения аварийной директивы от Boeing в ближайшее время», - отметили в КГА.

В настоящее время ограничения по эксплуатации воздушного судна данного типа корпорация Boeing и другие страны не вводили.

Ранее сообщалось, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии намерен отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

29 октября Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Власти Индонезии продлили поиск жертв из-за того, что множество тел остаются на дне моря. На данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв падения самолета, из которых опознано лишь 7.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Новости
Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев
Новости
Задержанного гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері» отпустили под залог
Новости
Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке
Новости
Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства
Новости
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию на базе Air Astana