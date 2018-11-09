Также продукты с истекшим сроком годности выявлены в магазинах в пяти областях республики
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Просроченные продукты продавали в супермаркетах Астаны и Павлодара
ФОТО ИРИНЫ ГАЛАТ

Комитет охраны общественного здоровья выявил в супермаркетах и магазинах Казахстана продажу продуктов с истекшим сроком годности, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, установлены факты реализации молочной, мясной, рыбной и алкогольной продукции, воды, соков и кондитерских изделий с истекшим сроком годности в супермаркетах Астаны, Павлодара и в магазинах в пяти областях республики.

По данным Комитета, это супермаркет «Алма» и «Беккер и К» в Астане, а также магазины в Павлодарскай, Костанайской области, Восточно-Казахстанской областях, в г.Сарань Карагандинской области и в городе Атырау.

«Следует отметить, что реализация с просроченными сроками пищевой продукции в супермаркетах «Алма» не впервые, несмотря на неоднократное применение административных мер Департаментом и судом, положение дел не меняется», - отметили в комитете.

В ведомстве напомнили, что «в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией» объекты торговли не должны допускать к реализации продукцию с отсутствием установленных сроков годности или с истекшими сроками годности».

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