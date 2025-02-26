Обязать иностранные маркетплейсы платить НДС с покупок казахстанцев предлагает Перуашев

Иностранные маркетплейсы нужно обязать зарегистрироваться в налоговых органах Казахстана и оплачивать НДС и другие налоги с продаж казахстанским потребителям. С таким предложением лидер фракции партии «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев обратился к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Серику Жумангарину.

«Депутатская фракция “Ак жол” предлагает ввести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана. По индийскому примеру, рассмотреть вопрос о введении для иностранных маркетплейсов обязательства по коллаборации с казахстанскими площадками и производителями. Ввести обязательную уплату НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей», - перечислил Перуашев.

Кроме того, он считает необходимым рассмотреть вопрос о снижении либо обнулении параметров беспошлинной торговли, реализуемой через иностранные торговые сети, а также разработать меры господдержки для отечественной электронной коммерции и ее участников.

Перуашев объяснил, что иностранные маркетплейсы используют право беспошлинного ввоза посылок стоимостью до 200 евро. При этом в 2023 году они поставили в Казахстан товары на 505 млрд тенге, тогда как уплатили в бюджет всего 24 млрд тенге. В итоге бюджет недополучил более 60 млрд тенге НДС.

«Фискальная нагрузка казахстанских маркетплейсов по тем же импортируемым товарам, по данным экспертов, составляет 16,3%, то есть почти в четыре раза выше. Казахстанские предприниматели, ведущие деятельность через локальные платформы, обязаны уплачивать до 62% различных сборов», - объяснил депутат.

Он привел прогнозы ассоциации «Альянс технологических компаний Qaztech», согласно которым, «если государство не вмешается в указанную тенденцию», то с сегодняшних 20% к 2029 году уже более 50% казахстанцев будут совершать покупки исключительно на иностранных маркетплейсах, что приведет к дальнейшему сокращению доли местных производителей, а потери бюджета дойдут до 700 млрд тенге.