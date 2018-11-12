Мир за ночь 11-12 ноября 2018 года

«Роскосмос» заявил о прекращении эксплуатации ракеты «Союз-ФГ» после аварии, на Донбассе прошли выборы глав ДНР и ЛНР, президент Франции заявил о сильной зависимости Евросоюза от доллара, а в Болгарии прошли протесты из-за дорогого бензина. Тем временем в Париже прошел митинг против визита президента США Дональда Трампа, израильские ВВС выпустили по сектору Газа около 40 ракет, а в Лондоне автобус протаранил остановку.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что они откажутся от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии, сообщает «РИА-Новости». «В конце 2019 года завершается эксплуатация РН «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», - написал Рогозин в Twitter. Напомним, что причиной аварии 11 октября, когда ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС, стала неправильная работа датчика разделения первой и второй ступени ракеты. Эти датчики заменят на всех боковых блоках у ракеты «Союз-ФГ», которая стартует с грузовым кораблем «Прогресс МC-10» с космодрома «Байконур» 16 ноября.

В воскресенье в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике прошли выборы. На пост главы ДНР претендовали 5 кандидатов, среди которых действующий врио главы республики Денис Пушилин. После обработки 76% бюллетеней он побеждает с 61,5% голосов, сообщает «РИА Новости». По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения – возглавляемая Пушилиным «Донецкая республика», у которой большинство в Народном совете, и «Свободный Донбасс». В парламент пройдут 100 депутатов. Между тем и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник лидирует на выборах с 68,92% голосов избирателей. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Места в парламентах республик будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN заявил, что страны Евросоюза слишком сильно зависят от доллара и до сих пор не смогли представить ему адекватную альтернативу, пишет газета «Известия». По его словам, это происходит в результате того, что доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью, а ЕС пока не удалось сделать евро таким же сильным. Также французский лидер считает проблемой зависимость стран и корпораций от доллара, в том числе и с точки зрения суверенитета, и предложил работать с европейскими финансовыми институтами и партнерами, наращивая потенциал. Макрон считает, что для стабильности мирового порядка должна быть крепкая валюта подобно доллару, и одной из них должен стать евро.

В 36 городах Болгарии проходят акции протеста в связи с высокими ценами на автомобильное топливо, предстоящим подорожанием ОСАГО и повышением размера транспортного налога на старые автомобили, сообщает ТАСС. Участники и организаторы акции заявили и политические требования, настаивая на отставке политического руководства страны. Они пригрозили более масштабными протестами, если их требования не будут услышаны. В городе Благоевград шоссе Е-79 блокировано автомобилистами, участники акции протеста пропускают только машины «скорой помощи» и автомобили, в которых находятся маленькие дети и беременные женщины.

Между тем в Париже сотни людей вышли в воскресенье на митинг на площадь Республики в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа, сообщает газета «Известия». Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа, также участники митинга принесли надувную фигуру «малыша Трампа». Организаторы ожидают, что на митинге может собраться несколько тысяч противников политики американского президента. Трамп прибыл во Францию для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Израильские ВВС нанесли в воскресенье серию ударов по сектору Газа, выпустив по позициям действующих там вооруженных группировок около 40 ракет, сообщает ТАСС. Израильский спецназ вечером вторгся на юг сектора в районе города Хан-Юнис и провел операцию по ликвидации одного из командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама» - боевого крыла, контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС - Нурэддина Саляма Барака. Вслед за этим боевая авиация начала бомбить расположения радикалов, в перестрелке убит израильский спецназовец, второй получил тяжелые ранения. Вслед за атаками палестинские радикалы запустили как минимум 10 ракет по израильской территории, 2 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ходе операции Израиля в секторе Газа погибли семеро палестинцев,

В Лондоне в районе Западный Кройдон, где находится крупный пересадочный узел с наземного автомобильного на рельсовый транспорт, автобус врезался в остановку, пишет РБК. В результате ​пострадали 20 человек, 18 из них госпитализированы. 60-летний водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении. Из-за аварии оказался перекрыт участок улиц в Западном Кройтоне и было изменено движение 17 маршрутов общественного транспорта.

