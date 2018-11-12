Холодная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

«Обширный и мощный антициклон, сместившийся на Казахстан с северных районов Европейской части России, вызвал значительное похолодание на всей его территории. С продвижением антициклона на восток и продолжающимся затоком холода и здесь уже в ближайшие сутки значительно похолодает. Поэтому в предстоящие трое суток под влиянием антициклона на большей части Казахстана ожидается холодная и преимущественно без осадков погода. Но к 15 ноября возможно небольшое повышение дневной температуры воздуха», - говорится в сообщении «Казгидромет».

При этом синоптики уточнили, что в воскресенье температура воздуха была на 3-8°С ниже обычной для данного сезона, а в северных и восточных областях – на 10-15°С.

Согласно консультативному прогнозу, в Астане 13-15 ноября переменная облачность, без осадков. 13 ноября ветер 7-12 м/с, температура ночью -14-16°С, днем -6-8°С. 14 ноября ветер 3-8 м/с, ночью -11-13°С, днем -4-6°С. 15 ноября ветер также 3-8 м/с, температура ночью -9-11°С, днем -3-5°С.

В Алматы 13 ноября облачно, ночью и утром снег, туман, ветер 0-5 м/с, температура ночью -10-12°С, днем -5-7°С. 14 и 15 ноября переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с. Температура ночью 14 ноября -12-14°С, днем -3-5°С, 15 ноября ночью -9-11°С, днем 0-2°С.