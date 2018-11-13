Уровень инфляции в пределах коридора – 5-7%
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Экономика Казахстана за 10 месяцев выросла на 4,1% – Сулейменов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Экономика Казахстана за январь-октябрь 2018 года выросла на 4,1%, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП в отчетном периоде составил 4,1%. Основными факторами экономического роста стали высокая инвестиционная активность, замедление инфляции, а также увеличение производства в базовых отраслях экономики», - сказал Сулейменов на заседании правительства.

По его словам, уровень инфляции сохраняется в пределах коридора – 5-7%. В октябре инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,7%. Годовая инфляция составила 5,3%.

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