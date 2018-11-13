Расследования в отношении монополистов должны быть публичными – Сагинтаев

Алия Иксанова, Астана, Vласть Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что расследования в отношении недобросовестных монополистов должны быть публичными. Также он объявил выговор вице-министру национальной экономики Серику Жумангарину, который курирует вопросы антимонопольного законодательства.

«Недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счёт завышения тарифов, и управляющие компании должны ответить по закону. Расследования должны быть публичными. Через две недели заслушаем этот вопрос здесь, на заседании правительства», - сказал Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, данная работа должна идти совместно с прокуратурой.

«На этом заседании министерство национальной экономики должны доложить о целевом расходовании монополистами средств, выделяемых из бюджета в качестве субсидий. Заслушаем отчеты о результатах контроля за исполнением обязательств организаций, обеспечивающих население всем спектром услуг ЖКХ», - сообщил глава кабмина.

Он также поддержал министерство национальной экономики «в наведении порядка в работе антимонопольного комитета».

«В соответствии с моим распоряжением объявлен выговор вице-министру, курирующему эту сферу, Жумангарину», - сказал Сагинтаев.