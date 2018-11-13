Минфин предложил привлечь к ответственности должностных лиц ведомств за неосвоение бюджета

Министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник назвал ведомства, которые лидируют по неосвоению бюджета, и предложил привлечь за это должностных лиц к ответственности.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,2%, республиканского – на 98,7%, местных бюджетов – на 98,3%. Расходы республиканского бюджета составили 7 788 млрд тенге», - сказал Смаилов на заседании правительства.

Вместе с тем он сообщил, что не исполнено 100 млрд тенге, из них экономия бюджетных средств составила 13 млрд тенге, неосвоение – 87 млрд тенге. Наибольшие суммы не освоены, по словам Смаилова, допущены минобороны – 32 млрд тенге; министерством образования и науки – 9 млрд тенге; комитетом нацбезопасности – 8 млрд тенге; министерством информации и коммуникаций – 6 млрд тенге; МВД – 5 млрд тенге; министерством юстиции – 5 млрд тенге.

На неосвоение повлияло длительное проведение конкурсных процедур, долгое согласование договоров, отставание от графика производства работ.

«И это несмотря на то, что до конца финансового года осталось совсем немного времени. Министерством финансов на имя премьер-министра направлено предложение о привлечении должностных лиц этих администраторов к дисциплинарной ответственности», - сказал Смаилов.

Также министр сообщил, что за 10 месяцев этого года исполнение доходов (без трансфертов), по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, улучшилось на всех уровнях бюджета.

«Темпы роста доходов государственного бюджета составили 117,5%, республиканского – 120,6%, местных бюджетов – 110,4%. В государственный бюджет доходов (без трансфертов) поступило в размере 6,4 трлн тенге. Перевыполнение по государственному бюджету составило 277 млрд тенге, республиканскому – 208 млрд тенге и местным бюджетам – 69 млрд тенге. В целом доходы государственного бюджета были выполнены на 104,5%», - уточнил он.

В республиканский бюджет, по данным минфина, поступило доходов на сумму 4 трлн 514 млрд тенге, с превышением плана на 104,8%.

«В основном, на это повлияло перевыполнение налогов. По сравнению с 1 ноября прошлого года, темп роста налогов составил 121,7%, или 783 млрд тенге», - пояснил Смаилов.

За счет перевыполнения доходов дефицит бюджета фактически сложился значительно ниже плана отчетного периода: по государственному бюджету – 295 млрд тенге (план – 738 млрд тенге), республиканскому – 376 млрд тенге (686 млрд тенге) и местным бюджетам – 6 млрд тенге (140 млрд тенге).

Ранее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявлял, что правительство намерено без уточнения в парламенте изымать у акиматов неосвоенные средства и передавать их в те регионы, где деньги нужнее и точно будут освоены.