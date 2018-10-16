Правительство ежемесячно будет изымать у акиматов неосвоенные средства

Правительство Казахстана намерено без уточнения в парламенте изымать у акиматов неосвоенные средства и передавать их в те регионы, где деньги нужнее и точно будут освоены, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. По его словам, практиковать эти принципы кабинет министров будет ежемесячно и до конца текущего года.

«Сейчас мы заходим с уточнением республиканского бюджета в парламент. И, как доложил министр финансов, вам всем сделано замечание по неосвоенным средства, что они будут изыматься. Эти предложения все будут рассмотрены в изменениях и уточнениях бюджета», - заявил Сагинтаев.

Он уточнил, что по итогам девяти месяцев те акиматы, которые не освоили средства, деньги у них будут изымать.

«Изъятые средства будут отданы на другие инициатива, тем, кто активно осваивает. До конца года есть еще три месяца. По итогам каждого месяца неосвоенные средства будут изыматься. Министру Смаилову (министр финансов Алихан Смаилов - V) поручение – обратить внимание, у кого будет неосвоенные, мы будем решать это, не доходя до парламента, и отдавать туда, где просят и могут освоить», - подчеркнул глава правительства.

Отметим, что в ходе отчета по освоению бюджета за 9 месяцев, министр финансов Алихан Смаилов сообщил: «Не исполнено – 53,6 млрд тенге. За вычетом экономии 6,5 млрд тенге неосвоено – 47,1 млрд тенге. Это на 33 млрд тенге меньше, чем показатель за 8 месяцев 2018 года».

Например, по программе «Нурлы жол» неосвоение в сумме 1,3 млрд тенге сложилось по проектам, реализуемым министерством национальной экономики. Из них, 1,1 млрд тенге по проекту «По поддержке малых и средних предприятий» из-за позднего представления инвойса (счета к оплате) ЕБРР и 0,2 млрд тенге по проекту «Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий» по причине длительного согласования актов с международными организациями.

«Освоение средств, выделенных в рамках госпрограммы «Нурлы жол», в регионах несколько ниже, чем по республике. По состоянию на 1 октября было выделено 85,9 млрд тенге. Освоено 84,9 млрд тенге, или 98,9%. Не освоено 831,8 млн тенге, из них: 553,3 млн тенге в Кызылординской области; 112 млн тенге в Мангистауской области; 100 млн тенге в Жамбылской области; 64,3 млн тенге в Северо-Казахстанской области. Неосвоение сложилось по текущим расходам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры», - проинформировал глава Минфина.