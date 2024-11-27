​Покупка акций КМГ и «Казатомпрома» принесла Нацфонду более 530 млрд тенге доходов

Покупка 20% акций «КазМунайГаза» и 12% акций «Казатомпрома» за счет средств Национального фонда принесла более 530 млрд тенге доходов. Несмотря на это председатель Национального банка Тимур Сулейменов по-прежнему считает эту практику «нестабильным инструментом», заявил он во время пленарного заседания в мажилисе.

По словам Сулейменова, после приобретения 20% акций КМГ их стоимость выросла с 1,3 трлн тенге до 1,7 трлн. А 12% акций «Казатомпрома» подорожали на 133 млрд тенге до 600 млрд.

«Да это, наверное, не совсем стабильный инструмент. Им не надо пользоваться. Но, тем не менее, эти две инвестиции в принципе принесли Нацфонду доход. Но как системный инструмент — я согласен с депутатами — его использовать нет необходимости», — заявил Сулейменов.

Акции «КазМунайГаза» были приобретены на средства Нацфонда в конце 2023 года, а «Казатомпрома» в июле 2024 года.

22 ноября заместитель председателя правления «КазМунайГаза» Диана Арысова заявила, что ФНБ «Самрук-Казына», как основной держатель акций КМГ, не планирует выкупать 20% долю у Минфина, которая перешла ему после ее покупки из средств Нацфонда.