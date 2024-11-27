​Покупка акций КМГ и «Казатомпрома» принесла Нацфонду более 530 млрд тенге доходов

Но глава Нацбанка по-прежнему считает приобретение акций нацкомпаний на средства Нацфонда «нестабильным инструментом»
Покупка 20% акций «КазМунайГаза» и 12% акций «Казатомпрома» за счет средств Национального фонда принесла более 530 млрд тенге доходов. Несмотря на это председатель Национального банка Тимур Сулейменов по-прежнему считает эту практику «нестабильным инструментом», заявил он во время пленарного заседания в мажилисе.
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