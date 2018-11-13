Аэропорт Алматы сертифицирован по повышенной категории ИКАО

Международный аэропорт Алматы получил сертификат годности аэродрома, подтверждающий повышенную категорию ИКАО. Таким образом, аэропорт стал единственным международным аэропортом в СНГ с такой категорией, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Недавно завершился ремонт ВПП-2 и строительство новых двух рулежных дорожек, на обеих взлетно-посадочных полосах смонтировано уникальное светосигнальное оборудование. По завершении этих работ ВВП-2 была ресертифицированна по категории III B, а ВВП-1 получила аналогичный сертификат (прежде у нее была категория II ИКАО)», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, теперь лайнеры, при наличии такой же категории у воздушного судна и экипажа, смогут совершать взлеты и посадки из алматинского аэропорта даже при неблагоприятных погодных условиях, например, в тумане, когда горизонтальная видимость снижена до 75 м, а вертикальная – 0 м.

«После предыдущей сертификации ВВП-2 по категории III B ИКАО в 2011 году количество рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за плохой погоды, снизилось со 176 в 2010-м до 38 – в 2018-м», - отмечается в сообщении.