В большинстве областей республики в ближайшие 3 дня будет без осадков
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Небольшое потепление ожидается в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей Казахстана 15-17 ноября будет без осадков, ожидается небольшое потепление, сообщает РГП «Казгидромет».

«Холодный и обширный антициклон определяющий погоду в Казахстане, задерживается над нашей территорией. По-прежнему в большинстве областей республики сохранится погода без осадков, но при этом ожидается небольшое повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

Лишь на крайнем севере республики местами ожидается небольшой снег, 17 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра и метель.

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