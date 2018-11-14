Небольшое потепление ожидается в Казахстане

В большинстве областей Казахстана 15-17 ноября будет без осадков, ожидается небольшое потепление, сообщает РГП «Казгидромет».

«Холодный и обширный антициклон определяющий погоду в Казахстане, задерживается над нашей территорией. По-прежнему в большинстве областей республики сохранится погода без осадков, но при этом ожидается небольшое повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

Лишь на крайнем севере республики местами ожидается небольшой снег, 17 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра и метель.