Небольшое потепление ожидается в Казахстане

В большинстве областей Казахстана 15-17 ноября будет без
осадков, ожидается небольшое потепление, сообщает РГП «Казгидромет».
«Холодный и обширный антициклон определяющий погоду в Казахстане, задерживается над нашей территорией. По-прежнему в большинстве областей республики сохранится погода без осадков, но при этом ожидается небольшое повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.
Лишь на крайнем севере республики местами ожидается небольшой снег, 17 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра и метель.
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