Также риск представляет отток капитала с развивающихся рынков
  • 177
Колебания цен на нефть названы главным риском для Нацбанка Казахстана
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков являются основными вызовами для центробанков России и Казахстана, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«В настоящий момент я бы отметила два таких риска, два источника волатильности. Первый – это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана – это важный фактор влияния на экономику и финансовую систему. Второй внешний источник волатильности — это изменения потоков капитала на наши рынки», - цитирует Набиуллину с VIII конгресса финансистов Казахстана «РИА Новости».

Она отметила, что несмотря на то, что плавающий курс дает возможности для адаптации к таким шокам, сильные колебания цен на нефть и газ могут осложняться сильной волатильностью курса, инфляции, а значит и повышением процентных ставок. Изменения в потоках капитала на развивающихся рынках в свою очередь связаны с повышением учетных ставок центробанков в развитых странах, с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, «количество которых в мире в последнее время резко выросло», отметила Набиуллина.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Словакия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в агропромышленном секторе
Новости
Недостаточно профессиональное бизнес-планирование в банках констатировала Шаяхметова
Новости
Вымогательство и взятки лидируют в списке коррупционных правонарушений в Казахстане
Loading...
Просматриваемые
Новости
Производство на «АрселорМиттал Темиртау» из-за ЧП практически остановлено
Новости
Снег ожидается в Казахстане в выходные
Новости
Количество иностранных компаний в МФЦА к 2020 году будет доминирующим – Келимбетов
Новости
Спрос на акции «Казатомпрома» на бирже Лондона почти вдвое превысил предложение
Новости
Глава МВД наградил посмертно Дениса Тена медалью
Новости
Просроченные продукты продавали в супермаркетах Астаны и Павлодара