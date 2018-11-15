Колебания цен на нефть названы главным риском для Нацбанка Казахстана

«В настоящий момент я бы отметила два таких риска, два источника волатильности. Первый – это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана – это важный фактор влияния на экономику и финансовую систему. Второй внешний источник волатильности — это изменения потоков капитала на наши рынки», - цитирует Набиуллину с VIII конгресса финансистов Казахстана «РИА Новости».

Она отметила, что несмотря на то, что плавающий курс дает возможности для адаптации к таким шокам, сильные колебания цен на нефть и газ могут осложняться сильной волатильностью курса, инфляции, а значит и повышением процентных ставок. Изменения в потоках капитала на развивающихся рынках в свою очередь связаны с повышением учетных ставок центробанков в развитых странах, с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, «количество которых в мире в последнее время резко выросло», отметила Набиуллина.