Бозумбаев призвал владельцев АЗС снизить цены на дизтопливо

В связи со снижением акциза на дизельное топливо в Казахстане должно произойти снижение цен на этот вид ГСМ. В четверг в ходе совещания по вопросам ценообразования топлива на внутреннем рынке министр энергетики Канат Бозумбаев обратился к ресурсодержателям с этим вопросом.

Как напомнил Бозумбаев, во втором полугодии текущего года наблюдался рост цен на дизтопливо. Это было связано с традиционным повышением сезонного потребления топлива сельхозтоваропроизводителями, ростом спроса, повышением ставки акциза с 540 тенге за тонну до 9300 тенге, а также с сохраняющейся импортозависимостью.

«Министерством неоднократно отмечалось об ожидаемом снижении цен на дизельное топливо в ноябре текущего года, когда вышеуказанная ставка акциза снова снизится. Мы понимаем, что если в первой половине ноября реализуется дизтопливо с повышенной ставкой акциза, произведенное в октябре, то во второй половине ноября нефтепродукты должны реализовываться с пониженной ставкой», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что норма по снижению цен на дизельное топливо относится не только к владельцам крупных сетей АЗС, но и ко всем владельцам автозаправочных станций республики без исключения.

«С 1 ноября акциз на дизельное топливо был снижен. Поэтому нужно принять меры всем заправочным станциям по снижению на адекватный уровень цен на дизельное топливо. Оптовые компании аналогичным образом тоже должны снижать свои цены. Мы понимаем, что рынок сегодня регулируют цены. Понимаем, что цены на дизельное топливо не регулируются со стороны государства, но вникать в ваши дела мы все равно будем, и какие-то просьбы такого плана мы будем всегда говорить. Потому что если мы не будем помогать, то потом в дальнейшем по границам у вас в скором времени могут начаться проблемы», - заключил министр.

Ранее в Минэнерго сообщали, что снижение цен на дизтопливо ожидается в ноябре.