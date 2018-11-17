54 человека доставлены в больницы после ДТП в Кызылординской области

Количество погибших в результате столкновения двух автобусов в Кызылординской области возросло до трех человек, а всего были госпитализированы 54 человек, сообщает «Казинформ» .

ДТП произошло 16 ноября около 19:00 на трассе Самара – Шымкент в 130 км от Кызылорды, вблизи села Акжар Кармакшинского района. На место происшествия были мобилизованы 34 сотрудника местной полицейской службы, 13 единиц техники и 34 сотрудника ДЧС, 130 медицинских сотрудников, из них 16 врачей, были задействованы 12 бригад «скорой помощи». Помощь была оказана 84 пассажирам.

«В двух автобусах маршрутом «Казалы – Кызылорда» и «Кызылорда – Кармакшы» было 86 человек. С травмами различной степени тяжести в Кармакшинскую ЦРБ доставлены 43 человека, в Жалагашскую ЦРБ – 6, в областной медицинский центр – 5, остальным 30 пассажирам была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Два человека погибли на месте ДТП и один ребенок скончался в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью», - сообщила руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.

Ранее КЧС сообщал о 14 доставленных в больницу пострадавших и 2 погибших на месте аварии.