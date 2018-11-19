Мир за ночь 18-19 ноября 2018 года

Премьер Израиля Нетаньяху занял пост министра обороны страны, Дональд Трамп оценил свою работу президента США на пять с плюсом, хуситы заявили о приостановке ракетных ударов по Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, а в Болгарии продолжаются акции протеста. Тем временем Запад опасается возможного возвращения российских баз на Кубу, к границе США направился еще один караван мигрантов из Сальвадора, а жители Македонии вышли на митинг против изменения конституции страны. В Германии столкнулись два легкомоторных самолета, в Италии обнаружили 52-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, а в Румынии найдена похищенная в 2012 году картина Пикассо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Как написал сам Нетаньяху в Facebook, «занял пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов», сообщает РБК. Предыдущий глава военного ведомства Израиля Авигдор Либерман заявил о своей отставке 14 ноября, решение вступило в силу через 48 часов. Свой шаг Либерман объяснил протестом против заключения перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС в Секторе Газа после нескольких дней ожесточенных столкновений. Ситуация в Секторе Газа в очередной раз обострилась 11 ноября после того, как израильский спецназ провел там рейд и убил в пригороде Газы Хан-Юнис 7 палестинцев. ХАМАС ответил массированными ракетными обстрелами израильской территории, которые, в свою очередь, вызвали сотни ударов ВВС Израиля по инфраструктуре группировки. 13 ноября было принято решение о перемирии, несмотря на протест Либермана и еще трех министров, один из которых также ушел в отставку.

Президент США Дональд Трамп оценил свою работу президентом на пять с плюсом, пишет «Коммерсантъ». «Я считаю, что работаю отлично. (…) Я бы поставил себе пять с плюсом, этого достаточно? Может быть, поставить себе больше?», - сказал Трамп в интервью Fox News. По его словам, сейчас ситуация в экономике лучше, чем когда бы то ни было. Между тем рейтинг одобрения работы Трампа за неделю с 22 по 28 октября опустился на 4 процентных пункта – до 40%. 54% американцев не одобряют деятельность президента.

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о приостановке ракетных ударов и атак беспилотников по Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам в Йемене, сообщает ТАСС. как указывается в их заявлении, они «готовятся к более широкому прекращению огня при условии, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция хочет мира». На прошлой неделе аравийская коалиция отдала распоряжение о приостановке наступательной операции на удерживаемый мятежными формированиями «Ансар Аллах» город-порт Ходейда на западе Йемена. Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается с 2014 года. В марте 2015 года вторглась коалиции во главе с Саудовской Аравией. С весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

В городах Болгарии прошли акции протеста из-за растущей стоимости жизни, низких доходов, высоких цен на топливо и продукты, пишет «Коммертсантъ». Массовые акции прошли в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве, Добриче, Монтане, Ямболе и других городах. Протестующие перекрывали дороги и блокировали улицы, требовали отставки правительства. Только в Софии в акции участвовали несколько сотен человек. Протесты здесь продолжатся 19 ноября. Ранее в 36 городах Болгарии прошли акции протеста в связи с высокими ценами на автомобильное топливо, предстоящим подорожанием ОСАГО и повышением размера транспортного налога на старые автомобили.

Россия может открыть военные базы на Кубе, из-за чего на Западе возникает тревога, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Star. Западные страны опасаются, что это может стать ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет (РСМД), отмечает издание. Предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и встреча с Владимиром Путиным. Обсуждение военного сотрудничества двух стран навело исследователей организации Джеймстаунский фонд на мысли, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы. Возможное расширение военного влияния России в этом регионе особенно настораживает, поскольку именно в нем в 1962 году произошел Карибский кризис, когда СССР намеревался завезти на Остров свободы ядерное оружие.

В США из Сальвадора направился четвертый караван мигрантов из 150 человек, пишут «Известия». Всего к Штатам идут более 3 тыс. сальвадорцев. Мигрантам придется преодолеть Гватемалу и Мексику, по территории которой к США сейчас движутся более 7 тыс. выходцев из Гватемалы. Границы уже достигли порядка 2 тыс. человек. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Для сдерживания потока мигрантов к границе с Мексикой отправлены 15 тыс. военных США.

В Македонии несколько тысяч человек в воскресенье вышли на массовый митинг перед зданием парламента против изменений в конституцию страны. Как сообщает ТАСС, среди выдвигаемых требований в адрес правительства: остановка процесса изменения конституции, аннулирование Преспанского соглашения между Македонией и Грецией, уважение внутригосударственного и международного права, защита государственного наименования республики Македония, роспуск парламента и назначение внеочередных парламентских выборов. Предполагаемые поправки в конституцию предусматривают изменение названия «Республика Македония» на «Республика Северная Македония», также предлагается добавить положение о том, что Македония «уважает суверенитет, территориальную целостность и независимость соседних государств» и закрепить идею о том, что республика защищает интересы и права своих граждан, проживающих на временной или постоянной основе за рубежом. 17 июня главы МИД Македонии и Греции Преспанское соглашение, которое предусматривает использование названия «Республика Северная Македония». Документ должен не только разрешить многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз.

У аэродрома Эркеленц-Кюкховен в земле Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе Германии столкнулись два легкомоторных самолета, сообщает РБК. Авария произошла в момент взлета одного из самолетов, второй шел на посадку, они столкнулись в воздухе. Один самолет, упав на землю, полностью сгорел, 70-летний пилот погиб. 60-летний пилот второго самолета госпитализирован в тяжелом состоянии. Начато расследование инцидента. По одной из предварительных версий, столкновение произошло из-за ослепления одного из пилотов солнцем.

Более 7 тыс. жителей итальянской Болоньи и ее пригородов в воскресенье пришлось покинуть свои дома из-за работ по обезвреживания авиаснаряда времен Второй мировой войны. Как сообщает «РИА Новости», бомба весом 52 килограмма была обнаружена в ходе раскопок в районе русла реки Савена несколько дней назад. Снаряд находился в плохом состоянии, в связи с чем было принято решение эвакуировать жителей домов в радиусе 1,5 километров от места находки. Движение транспортных средств в опасной зоне тоже было временно запрещено. Также в воскресенье авиабомба весом около 225 килограммов времен войны была обезврежена в городе Ночето неподалеку от Пармы. Были эвакуированы 250 человек в радиусе 1,3 километра.

Правоохранительные органы Румынии проводят расследование по факту обнаружения в уезде Тулча похищенной в Нидерландах картины Пабло Пикассо «Голова Арлекина» стоимостью в 800 тыс. евро, сообщает «РИА Новости». Картина была найдена в минувшую субботу и является одной из семи похищенных в 2012 году произведений искусств из голландского музея. Сейчас картина находится под охраной румынских властей и должна пройти экспертизу. В октябре 2012 года преступники вынесли из музея Kunsthal в Нидерландах полотна «Голова Арлекина» Пабло Пикассо, «Читающая девочка» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс» Клода Моне, «Женщина перед открытым окном» Поля Гогена, «Автопортрет» Мейера де Хана и «Женщина с закрытыми глазами» Люсьена Фрейда. По подозрению в причастности к краже в Бухаресте в 2013 году были арестованы трое граждан Румынии.