Реконструкция ВПП аэропорта Костаная завершится в 2019 году – Касымбек

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная завершится в 2019 году, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Отметим, что ранее власти неоднократно смещали сроки реконструкции. Кроме того, отчитываясь в целом по реализации программы «Нурлы жол», глава ведомства рассказал о состоянии дел в сфере гражданской авиации.

«На сегодняшний день продолжается работа по реализации проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города Семей. Завершение работ планируется до конца текущего года. Вместе с тем в этом году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Костанай со сроком завершения в 2019 году», - сообщил Касымбек.

В целом, по его информации, в сфере гражданской авиации в текущем году сохраняются положительные темпы роста. За январь-октябрь воздушным транспортом перевезено 6,7 млн человек, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 9,6% или на 600 тыс. человек. Аэропорты Казахстана за 10 месяцев текущего года обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

«Объем транзитных авиаперелетов за 2017 год составил 175,2 млн км. За период январь-октябрь 2018 года наблюдается рост транзитных км на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Количество транзитных авиапассажиров за январь-октябрь составило 764 442 человека, что на 47% больше показателя аналогичного периода прошлого года», - отметил министр.

Всего с начала текущего года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыты 13 новых маршрутов: из Хельсинки в Астану, из Астаны в Вильнюс, Казань, Сочи, Челябинск, Краснодар, Тюмень, Томск, из Риги и Красноярска в Алматы, из Атырау во Франкфурт, из Москвы в Кызылорду и из Новосибирска в Павлодар.