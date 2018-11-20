Ранее нацкомпанию возглавлял Канат Алпысбаев
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Сауат Мынбаев назначен главой «Қазақстан темір жолы»
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НК КМГ

Сауат Мынбаев назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы», сообщил пресс-служба «Самрук-Казына».

«Председатель правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов представил сегодня нового председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Мынбаева Сауата Мухаметбаевича», - говорится в сообщении.

56-летний Сауат Мынбаев выпускник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик. В разные годы занимал был первым вице-министром, министром финансов, заместителем руководителя администрации президента, министром сельского хозяйства, возглавлял ЗАО «Банк развития Казахстана», ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа». В 2000-х годах был заместителем премьер-министра, министром индустрии и торговли, председателем правления, членом совета директоров АО «Казахстанской холдинг по управлению государственными активами «Самрук». С 2007 по 2010 годы занимал пост министра энергетики минеральных ресурсов, после до 2013 года – пост министра нефти и газа. С июля 2013 года являлся председателем правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

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