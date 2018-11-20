В Алматы женщину убило упавшей сосулькой

В Алматы женщина скончалась после того, как на нее с большой высоты упала сосулька. Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.

ЧП произошло сегодня днем в Бостандыкском районе по улице Маркова ниже проспекта Аль-Фараби. 60-летняя женщина проходила рядом с жилым комплексом, когда на нее упала сосулька, предположительно с высоты 11 этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По словам официального представителя департамента полиции города Салтанат Азирбек, личность женщины установлена, она проживала в доме по соседству.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД Бостандыкского района, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.